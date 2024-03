Mondiali di atletica indoor | Furlani è d' argento nel salto in lungo

Altra medaglia per l'Italia dopo il bronzo vinto ieri da Leonardo Fabbri nel getto del peso Altra medaglia per l'Italia ai Mondiali di atletica indoor 2024 in ... (sbircialanotizia)

Eloisa Coiro non riesce in una nuova impresa e si ferma in semifinale negli 800 metri ai Campionati Mondiali indoor 2024 di Atletica leggera, in corso di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Atletica GLI ORARI DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 13.43: Concluse le gare in pista. ... (oasport)

Straordinario quarto posto nel pentathlon ai Mondiali di Glasgow per Sveva Gerevini: Straordinario risultato per Sveva Gerevini ai Mondiali indoor di Glasgow in Scozia. Si è infatti piazzata quarta nel pentathlon, a soli 12 punti dal bronzo, miglior risultato italiano all-time nelle ...sportgrigiorosso

Furlani conquista l'argento nel salto in lungo ai Mondiali indoor di Glasgow: «Sono commosso, risultato incredibile»: Queste le parole di Mattia Furlani, commosso e in lacrime piene di gioia per la medaglia d'argento conquistata ai Mondiali di atletica indoor nel salto in lungo. «Da Budapest ho acquisito molta ...ilgazzettino

atletica, Mondiali indoor: Furlani argento nel salto in lungo: Mattia Furlani ha vinto l'argento nella gara del salto in lungo ai Mondiali indoor di Glasgow con la misura di 8.22. L'oro è andato al greco Militiadis Tentoglou, che ha ottenuto la stessa misura dell ...sport.sky