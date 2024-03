Mondiali di atletica 2024 | Mattia Furlani | 19 anni | è argento nel salto in lungo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Roma, 2 marzoconquista la medaglia d’nelinaidiIndoor di Glasgow. Il giovanissimo primatista si piazza al secondo posto dietro il padrone della disciplina Miltiadis Tentoglou, che conferma il titolo. Il giovanissimo campione delle Fiamme Oro porta così a casa la seconda medaglia per la rappresentativa italiana alla rassegna iridata. Peccato perche ci prova fino alla fine, volando come lo Spider-Man di Miles Morales a cui è stato paragonato per la somiglianza. Nella prima fase l’azzurro ha subito voluto marcare stretto l’avversario greco proponendo una 8.22, a pari merito con il primatista ellenico, segno che a dispetto dei 19 ...