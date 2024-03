Mondiali atletica indoor 2024 | Furlani argento nel salto in lungo | “E’ incredibile | ringrazio mamma”

(Di sabato 2 marzo 2024) (Adnkronos) – Altra medaglia per l’Italia aidiin corso a Glasgow. A conquistarla è Mattianelin, dopo il bronzo vinto ieri da Leonardo Fabbri nel getto del peso. Il 19enneha vinto la medaglia d’con la misura di 8,22, trovata al primo tentativo, e uguale a quella della medaglia d’oro del greco Mitiadis Tentoglou, campione olimpico e mondiale, che si è aggiudicato l’oro per aver saltato la seconda miglior misura (8,19 contro 8,10 dell’azzurro), mentre il bronzo è andato al giamaicano Carey McLeod con 8,21. Queste le parole di Mattia, commosso e in lacrime: “E’, soprattutto la gara alle ...

