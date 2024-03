Moggi | ”Napoli | i sei gol hanno ridato autostima all’ambiente | partita complicata per la Juve”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 2 marzo 2024): “I sei golfatto bene al, gara difficile per i bianconeri”Luciano, ex direttore generale dellantus ai microfoni di Radio Radio ha parlato in vista della sfida che i bianconeri giocheranno contro il. Queste le sue parole:: ”Ilcon Osimhen è un’altra squadra, anche Kvaratskhelia si esalta quando ha accanto il nigeriano”“Ilcon Osimhen è un’altra squadra, anche Kvaratskhelia si esalta quando ha accanto il nigeriano, che è fondamentale perché gli libera spazi nei quali lui riesce ad infilarsi, e contro il Sassuolo in questo modo ha fatto doppietta.Se lantus si troverà di fronte ildi Cagliari è un conto, se invece sarà quello visto a ...