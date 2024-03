Mo | Usa | ‘distrutti missili Houthi provenienti dallo Yemen’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Washington, 2 mar. (Adnkronos) – L'esercito degli Stati Uniti ha annunciato di aver distrutto un missile terra-aria appartenente aglie pronto per il lancio nello Yemen."Le forze del Centcom hanno identificato il missile e hanno stabilito che rappresentava una minaccia imminente per gli aerei statunitensi nella regione", ha dichiarato il Comando Centrale degli Stati Uniti su X.Il Centcom ha aggiunto che glihanno anche lanciato un missile balistico antinave nel Mar Rosso, ma non vi è stato alcun impatto o danno ad alcuna nave.