Altri feriti per i botti di Capodanno in Sicilia . Un uomo di 45 anni è rimasto ferito a una mano a Balestrate . Il bilancio dei feriti durante i festeggiamenti ... (gazzettadelsud)

Beirut, 14 feb. (Adnkronos) – Almeno quattro persone sono state uccise e 11 ferite in due raid aerei israeliani su due città nel sud del Libano . Lo ha reso ... (calcioweb.eu)

Crollo di Firenze , il bilancio si aggrava sempre di più: recuperato un altro corpo senza vita Purtroppo da Firenze continuano ad arrivare pessime notizie in ... (notizie)

Tel Aviv, 22 feb. (Adnkronos) - Una persona è morta nell'attacco terroristico sulla Highway 1 vicino all'insediamento di Maale Adumim in Cisgiordania. Lo ha ... (liberoquotidiano)

Tel Aviv, 22 feb. (Adnkronos) – Una persona è morta nell’attacco terroristico sulla Highway 1 vicino all’insediamento di Maale Adumim in Cisgiordania. Lo ha ... (calcioweb.eu)

Carenze organico vigili del fuoco, FdI: a Livorno arriveranno 15 unità: Livorno 2 marzo 2024 – Carenze organico vigili del fuoco, FdI: a Livorno arriveranno 15 unità ...livornopress

Mo: si aggrava bilancio palestinesi morti in attesa aiuti a Gaza, sono 115: Gaza, 2 mar. (Adnkronos) - Sono 115 i morti palestinesi che giovedì erano in attesa degli aiuti a Gaza. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Gaza, dopo la notizia secondo cui altre tre persone ...lanuovasardegna

Ressa per gli aiuti. Spari sulla folla a Gaza, morti 100 palestinesi. Israele: "Un incidente": 'Il massacro della farina'. È l’ennesimo orrore verificatosi ieri a Gaza City, mentre all’alba di ieri migliaia di persone affamate erano confluite sulla strada costiera, la Rashid, in attesa di un co ...informazione