(Adnkronos) – "La crisi in Medio Oriente è una nostra preoccupazione, dobbiamo coordinare le azioni per evitare una escalation, e sosteniamo pienamente lo ... (periodicodaily)

Mo: media, ‘Israele andrà ai colloqui se Hamas fornirà nomi degli ostaggi vivi’: Tel Aviv, 2 mar. (Adnkronos) – “Un alto funzionario ha detto che, nonostante le notizie secondo cui i negoziati per il rilascio degli ostaggi israeliani tenuti prigionieri a Gaza riprenderanno ...ilsannioquotidiano

Come può esser fermata la crisi umanitaria a Gaza se Israele continua impunemente a commettere crimini di guerra: Secondo quanto riporta il Washington Post, l'amministrazione Biden sarebbe arrivata al punto di rottura con il governo Netanyahu, per la sua testardaggine pari ad altrettanta arroganza. Quello che per ...fai.informazione

Medio Oriente, aiuti umanitari in paracadute per per Gaza: "Ma la carestia sembra inevitabile": A quasi cinque mesi dall’inizio della guerra in Medio Oriente, la popolazione di Gaza è ormai allo stremo. I raid di Israele non si arrestano e i civili, oltre a doversi difendere dalle bombe, stanno ...notizie