Milano | boom di furti e spaccio di droga a Quarto Oggiaro | 6 arresti in due giorni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 2 marzo 2024) Alla stazione Certosa, in via Grosotto, vicino al centro commerciale Portello: la criminalità anon dorme mai. Tra giovedì e venerdì la polizia diha arrestato sei persone, in tre diverse occasioni, per acquisto odi stupefacenti e furto aggravato. TreperNel pomeriggio del 29 febbraio, i poliziotti del Commissariato, si sono appostati nel piazzale della stazione Certosa ed hanno avvistato alcuni movimenti sospetti. Tre cittadini di origine nordafricana sono stati a più riprese avvicinati da diversi passanti che, dopo una breve trattativa, hanno acquistato dei piccoli involucri in cambio di banconote. Dopo un breve periodo di osservazione, i poliziotti hanno visto che uno dei tre sembrava ...