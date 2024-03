Milan vittorioso all’Olimpico | Okafor consolida la zona Champions

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 2 marzo 2024) Nell’anticipo della 27esima giornata di Serie A ildi Pioli passae si porta a -1 dalla Juventus seconda (che deve però ancora scendere in campo). Una vittoria importantissima per le ambizionidel. Il Diavolo soffre nei primi 45 minuti ma contiene i padroni di casa. Nella ripresa la Lazio finisce con tre uomini in meno. Prima l’espulsione di Pellegrini, poi nel finale rossi per Marusic e Guendouzi. Dopo un lungo assedio la formazione rossonera trova il gol partita con il subentrato(88?). Seconda sconfitta di fila per la Lazio, che rimane molto lontana dallaLeague.