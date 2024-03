Milan | Pulisic minacciato di morte Immediata reazione del club | 'Sempre al tuo fianco'

Una serata nera. Non per la Lazio, che perde e praticamente abbandona (o quasi) le ultime speranze di qualificazione alla prossima Champions... (calciomercato)

Lazio - Milan , partita tra le polemiche. Pulisic è stato etichettato come antisportivo. Vi ricordate del caso Felipe Anderson-Inter? (pianetamilan)

“Devi morire”. “Magari esplodi tu e tutta la tua famiglia” . “Devi spendere i tuoi soldi in medicine”. Basta scorrere i post social di Christian Pulisic per ... (calcioweb.eu)

Vergogna social dopo Lazio-Milan: insulti e minacce di morte a Pulisic: La vittima questa volta è stata Christian Pulisic, reo di aver causato due dei tre cartellini ... il calciatore americano sui social media a gara finita. La pagina Milan Pulse ha fatto una raccolta di ...tuttonapoli

Blog: Due amici in tribuna Tevere hanno assistito ad un delitto calcistico!: Giallo a Pulisic e rosso diretto a Guendouzi ... la Lazio perdere in questo modo), con il mio amico (giustamente felice per la vittoria del suo Milan) siamo stati fin da subito sulla stessa linea di ...vivoperlei.calciomercato

Lazio-Milan, la vergogna continua: contro Pulisic e famiglia offese e minacce di morte: E' un brutto momento per il calcio italiano dopo quanto accaduto ieri all'Olimpico in occasione di Lazio-Milan: nel mirino il disastroso arbitro ... e tanti errori commessi), ma anche Christian ...areanapoli