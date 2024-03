Milan | presa la decisione su Filippo Terracciano | ecco il suo futuro…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 2 marzo 2024) Ilha preso lasu, arrivato nel mercato di gennaio dal Verona: il club ha in mente il suo futuro Ildurante il mercato di gennaio si è mosso poco. Alla fine del mercato invernale, il club ha chiuso la sessione con il ritorno di Matteo Gabbia e l’arrivo di, acquistato dal Verona. Il giovane difensore era stato uno dei pilastri dei gialloblù nel girone di andata, con quasi 1300 minuti giocati. In rossonero però il classe 2003 finora non ha trovato molto spazio. Finorainfatti ha collezionato appena 4 presenze, di cui 1 in campionato, 2 in Europa League e 1 in Coppa Italia, per un totale di circa 52 minuti. In particolare il giovane esterno ha visto ridursi il suo minutaggio dopo ...