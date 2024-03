Milan | Pioli | ‘Cardinale? No comment Ibra? E’ strano adesso con lui’ E sugli episodi da moviola con la Lazio…|Primapagina

(Di sabato 2 marzo 2024) 2024-03-02 00:10:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Stefano, allenatore del, parla dopo la vittoria dei rossoneri sul campo della Lazio, al termine di un match caldissimo e finito fra mille polemiche. LA PARTITA – “È stata una partita nervosa, fallosa. Nel primo tempo abbiamo avuto poco ritmo, dovevamo avere più velocità nel giro palla e più profondità. È stata una partita equilta, con poche occasioni. Nel secondo tempo siamo partiti meglio e abbiamo sfruttato gli errori della Lazio”. IL ROSSO A PELLEGRINI – “Mi ha detto ‘La palla stava per uscire’. Ma l’arbitro non ha fischiato. Pulisic è un giocatore corretto, ha fatto la sua giocata. Non vedo perché dovevamo buttare noi fuori il pallone, se questa era la loro volontà dovevano farla loro”. L’EUROPA LEAGUE – “Europa League obiettivo? ...

