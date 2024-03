Milan | Pioli | 'Cardinale? No comment Ibra? E' strano adesso con lui' E sugli episodi da moviola con la Lazio

Lazio-Milan, Pioli: “Partita nervosa e fallosa. Pellegrini Pulisic è un giocatore corretto e ha fatto bene a giocare”: Partita nervosissima: com’è stata viverla da bordo campo “E’ stata nervosa e fallosa. Poco ritmo nel primo tempo, dovevamo avere più velocità. Nel secondo siamo partiti meglio e abbiamo sfruttato gli ...sportpaper

Lazio - Milan, in conferenza stampa parlerà il presidente Lotito: Dopo la gara contro il Milan, è tanta la rabbia in casa Lazio. Per questo, sarà il Presidente Lotito a parlare in conferenza stampa. STADIO FLAMINIO - Lotito fa sul serio: "Il progetto è ben ...noibiancocelesti

Pioli: “Grande gruppo, Sarri mi ha detto questo sull’espulsione di Pellegrini…”: Stefano Pioli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel post partita di Lazio-Milan. Sulle parole di Sarri dopo l'espulsione di Pellegrini: "Mi ha detto 'La palla stava per uscire'.ilmilanista