Milan | Ordine | “La differenza tra Calabria e i pisquani del calcio italiano è…”

"A Milano una serie di divieti antinquinamento che non funzionano come dovrebbero", punta il dito contro il Comune il presidente dell'Ordine dei medici di ... (fanpage)

Pisa, corteo pro-Palestina: in seimila in piazza. Manifestanti anche a Roma, Milano e Firenze: Oltre 6mila persone hanno sfilato oggi pomeriggio in corteo nel centro di Pisa per manifestare solidarietà alla Palestina e protestare per gli scontri dello scorso 23 febbraio in città tra ...leggo

Scontro nell'Anpi, lascia il presidente di Milano Cenati, lo stupore di Pagliarulo: "Le parole del presidente dell'Anpi di Milano mi lasciano stupito. Una delle parole d'Ordine per la grande manifestazione del 9 marzo è 'impediamo il genocidio', parole che utilizza il Tribunale ...ansa

Dopo le manganellate gli studenti tornano in piazza, da Pisa a Milano cortei pro Palestina: Oltre 6mila persone hanno sfilato oggi pomeriggio in corteo nel centro di Pisa per manifestare solidarietà alla Palestina e protestare per gli scontri dello scorso 23 febbraio in città tra ...ilsecoloxix