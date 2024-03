Milan | Okafor alla Tomasson | doveva essere della Lazio | l’ha punita due volte

(Adnkronos) – Il Milan vince 1-0 sul campo della Lazio oggi nel match in calendario per la 27esima giornata della Serie A 2023-2024. I rossoneri si ... (seriea24)

Gazzetta dello Sport: "Thauvin e Candreva, tocca a voi rilanciare Udinese e Salernitana": È l’unico attaccante che nel 2024 ha segnato. Con Fiorentina e Milan. Le sue giocate possono anche far sbloccare Lucca che contro il Cagliari non ha sfruttato le sue perle. Perle che continua a ...tuttosalernitana

Lazio-Milan, sfogo Lotito scatena il web: siparietto in diretta con Mazzocchi è virale: Non andrà tanto presto nel dimenticatoio la sfida di ieri sera tra Lazio e Milan ma non tanto per il gol partita di Okafor quanto per tutte le decisioni dell’arbitro Di Bello e le conseguenze che ci ...sport.virgilio

Milan colpo grosso tra i veleni: batte la Lazio che resta in 8 e contesta l’arbitro. I rossoneri avvicinano la Juve: Lazio – Milan 0-1: decide Okafor, Lazio in 8 e furiosa con l’arbitro Di Bello Partita molto lontana dalle previsioni di gol e spettacolo, quella dell’Olimpico, destinata a passare alla storia più per ...firstonline.info