Milan | dato record | nessuno come i rossoneri in Europa

(Di sabato 2 marzo 2024) Vittoria importante per ildi Stefano Pioli che accorcia a -1 dal secondo posto occupato dalla Juventus. Decisivo per il successo per...

Già circolano i primi nomi dei possibili candidati alle comunali di Milano del 2026. Questa volta la destra sembra decisa a non farsi trovare impreparata, ... (fanpage)

Luca Pellegrini è stato ammonito a inizio secondo tempo di Lazio-Milan ed era diffidato , per questo motivo salterà per squalifica la prossima partita dei ... (sportface)

Sfida decisiva per blindare il 3° posto (e la qualificazione alla prossima Champions League) e per tentare il sorpasso alla Juventus seconda... (calciomercato)

Tegola per il Milan , durante la sfida decisiva per blindare il 3° posto (e la qualificazione alla prossima Champions League) e per trovare... (calciomercato)

Rafael Leao , ammonito al 95' di Lazio-Milan allo stadio 'Olimpico' dall'arbitro Marco Di Bello, era diffidato e sarà squalificato per un turno (pianetamilan)

Vergogna social dopo Lazio-Milan: insulti e minacce di morte a Pulisic: Ieri le squadre non hanno dato sicuramente un bello spettacolo ... hanno riempito di insulti vergognosi il calciatore americano sui social media a gara finita. La pagina Milan Pulse ha fatto una ...tuttonapoli

Di Bello, lungo stop per l'arbitro dopo le polemiche di Lazio-Milan: Dopo la gara tra Lazio e Milan, terminata con il risultato di 0 a 1 ... Secondo quanto riportato, Rocchi non avrebbe gradito il rosso dato a Guendouzi per un presunto fallo di reazione su Pulisic, che ...milanotoday

Lazio - Milan, De Grandis: "Di Bello O capisci la situazione o non arbitrare": Negli studi di Sky Sport il giornalista Stefano De Grandis ha analizzato l'arbitraggio di Di Bello in Lazio - Milan. Le sue parole ... rigore su Ndoye per fallo enorme di Iling Junior. Si gli dai un ...lalaziosiamonoi