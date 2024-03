Michel Dessì di Pomeriggio 5 è figlio di due ex concorrenti del Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 2 marzo 2024)è uno dei nuovi inviati diCinque dell’era di Myrta Merlino e in questi giorni è spesso finito su questo sito per le sue imboscate a Chiara Ferragni e Fedez. Un volto nuovo e giovane che viene da una famiglia non-comune. I suoi genitori, infatti, hanno entrambi partecipato al. Non tutti probabilmente se li ricordano perché i due hanno partecipato alla quinta edizione del reality show (la più corta della storia: appena 71 giorni) nel lontano 2005. I loro nomi sono Alfioe Rosa “Rosy” Stagnitti, marito e moglie di Taurianova entrati in coppia – ma comesingoli – in contrapposizione all’altra coppia di quella edizione, i toscani Francesco Giusti e Giulia Ponsi. Al contrario di Francesco e Giulia (freschi sposi con ...