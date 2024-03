Mi avete salvato la vita | le parole di Chico Forti dopo l' ok al trasferimento

(Di sabato 2 marzo 2024) Ieri sera è stata firmata l'autorizzazione alin Italia di. "Un risultato frutto dell'impegno diplomatico di questo governo, della collaborazione con il governo dello Stato della Florida e il governo federale degli Stati Uniti, che ringrazio", ha detto Giorgia Meloni da Washington, dove ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, "È un giorno di gioia per, per la sua famiglia, per tutti noi. Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto. Ora aspettiamo in Italia", ha aggiunto il premier. E lo stesso entusiasmo si legge nelle primepronunciate dal trentino condannato all'ergastolo per l'omicidio di Dale Pike. “Mila”: in questa formula di ringraziamento dell'ex ...

Chico Forti, il primo commento alla notizia del rientro in Italia: "Mi avete salvato la vita": "Mi avete salvato la vita". Questo il primo commento di Chico Forti alla notizia del suo rientro in Italia annunciato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni in missione negli Usa. A riferire le ...tgcom24.mediaset

Le prime parole di Chico Forti: "Mi avete salvato la vita": “Mi avete salvato la vita”: è grande la gratitudine di Chico Forti nei confronti di chi ha permesso il suo ritorno nel suo Paese. In visita negli Stati Uniti per una serie di incontri in vista del G7, ...ilgiornale

Chico Forti e il ritorno in Italia, le prime parole: «Mi avete salvato la vita, ho le emozioni a mille»: ROMA (ITALPRESS) – “Il rientro in Italia di Chico Forti è un importante ed atteso traguardo raggiunto grazie all’autorevole impegno in prima persona del Presidente Giorgia Meloni. I miei uffici lavore ...informazione