Meteo | primo weekend di marzo con neve da record | fino a 150 cm in 24 ore

(Di sabato 2 marzo 2024) Ildipotrebbe portare una delle nevicate più forti degli ultimi 10-20 anni su alcune zone del Piemonte settentrionale e della Valle d’Aosta orientale. Quasi 150 cm didovuti a saccatura atlantica che si approfondirà sul Golfo Ligure generando condizioni di estremo maltempo. Un tunnel di pioggia senza fine: dopo un periodo secco, con inquinamento alle stelle in Pianura Padana a gennaio, il cielo ha iniziato a scaricare secchiate di pioggia e metri disulle Alpi. Leggi anche: Maltempo, allertaarancione e gialla per rischio idraulico domani 2: le regioni coinvolteper domenica 3La data del picco del maltempo è dunque domenica 3: un flusso di aria ...

Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo in Campania per oggi, lunedì primo gennaio 2024 . Avellino – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli ... (anteprima24)

Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo in Campania per oggi, giovedì primo febbraio 2024 . Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo ... (anteprima24)

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata : è martedì 27 febbraio 2024. CHI HA VINTO LE ELEZIONI IN ... (today)

Maltempo in Italia, attesa neve da record: le previsioni Meteo di oggi: Prima o poi il tempo migliorerà, ma al momento la fine del tunnel della pioggia è prevista non prima del 7 marzo. Sabato 2. Al nord: piogge sparse con qualche momento asciutto in pianura, più ...reggiotv

Meteo: weekend di pioggia per molte regioni, maltempo intenso soprattutto domenica 3 marzo: Un via vai di perturbazioni influenzerà le condizioni Meteo per tutto il primo weekend di marzo. In particolare, nella giornata di sabato 2 marzo si faranno sentire gli ultimi effetti della prima ...meteo

Quanto tempo aspettiamo in coda agli uffici pubblici: Ma quanto tempo "perdiamo" in coda Quali sono le regioni più virtuose ... Sportelli pubblici, aumentano i tempi d'attesa Tra il 2021, ancora anno di crisi pandemica, e il 2023, primo anno post Covid, ...today