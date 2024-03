Meteo | le nevicate più forti degli ultimi 20 anni | occhio a questa data

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Maltempo estremo in arrivo sull'Italia: nel primo weekend di marzo sono atteseda record. In particolare, sono attesi fino a 150 centimetri di neve in poco meno di 24 ore. Secondo ilrologo del sito www.iL.it, Mattia Gussoni, ci attendono lepiù10-20su alcune zone del Piemonte settentrionale e della Valle d'Aosta orientale. All'origine una saccatura atlantica che si approfondirà sul Golfo Ligure generando condizioni di estremo maltempo. Ma non è tutto: la prossima settimana il nostro Paese dovrà continuare a fare i conti anche con la pioggia, soprattutto al Centro-Nord. In ogni caso, il picco del maltempo è atteso domani, domenica 3 marzo. In mattinata saranno colpiti il Nord-Ovest e il Triveneto, ...