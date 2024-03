Meteo | forte maltempo sull' Italia Nevicate eccezionali al Nord La dama bianca anche sui Nebrodi nel Messinese

(Di sabato 2 marzo 2024) Il primo weekend di marzo è salutato dalla neve . Si annunciano infattirecord, fino a 150 centimetri in 24 ore, in «una dellepiù forti degli ultimi 10-20 anni su alcune zone del Piemonte settentrionale e della Valle d’Aosta orientale», osserva in una nota Mattia Gussoni,rologo del sito www.iL.it. Si prevedono inoltre ancora piogge a causa di una saccatura atlantica,...

Firenze, 29 febbraio 2024 – Ci vorrà ancora qualche giorno per tornare a condizioni Meteo stabili. In particolare per quanto riguarda il weekend sarà ... (lanazione)

Firenze, 29 febbraio 2024 – Ci vorrà ancora qualche giorno per tornare a condizioni Meteo stabili. In particolare per quanto riguarda il weekend sarà ... (lanazione)

Meteo: domenica con tanta pioggia, accumuli importanti al Nord: Insiste il maltempo in Italia e si annuncia una domenica con tanta pioggia, specie in alcune aree del Nord. Continua quindi la fase decisamente piovosa che, soprattutto al Nord e nelle regioni del ...meteogiuliacci

Forti nevicate in arrivo, allerta valanghe in Valle d'Aosta: Il Centro funzionale della Regione Valle d'Aosta ha diramato un bollettino di allerta valanghiva 'arancione' (possibili medie e grandi valanghe in zone antropizzate) con un avviso Meteo per "neve ...ansa

Meteo Torino – Nuovi impulsi perturbati con tanta neve sulle Alpi, le previsioni: Meteo su Torino incerto nella giornata odierna con occasionali acquazzoni nel pomeriggio. Maltempo nella giornata di domenica ...centrometeoitaliano