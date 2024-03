Messianesimo | rese dei conti | promesse disattese | 2 ore e 46 minuti che non si sentono

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 2 marzo 2024) Dune parte due è un spettacolo grandioso che lascia molto soddisfatti. Con l’occhio minimalista che ringrazia per lo sforzo in purezza, dal deserto all’acqua come quella di una sorgente alpina estratta dai corpi dei nemici. È la dieta Weight Watchers di Denis Villeneuve, descritta dal regista in un’intervista di giorni fa a Variety in cui distingue tra valori visivi e dialogo: «I film non li ricordo per una buona battuta, li ricordo per un’immagine forte». Ora, a parte indicare implicitamente che agli Oscar non vota per il parlatissimo Anatomia di una caduta, la dichiarazione non è una novità. ...