Mercato auto Italia | a febbraio le immatricolazioni crescono del +12 | 8%

(Di sabato 2 marzo 2024) Manifesta una discreta vitalità ilno dell’mobile: a2024 sono state immatricolate 147.094nuove, pari a +12,8% rispetto alle 130.405 di un anno fa. Il primo bimestre dell’anno, quindi, viene archiviato con una crescita dell’11,7% sullo stesso periodo 2023, a quota 289.103 unità, contro le 258.733 di un anno fa. “La crescita delscorso rispetto allo stesso mese del 2023 è dovuta a diversi fattori”, afferma Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor: “Il primo è il fatto chedi quest’anno ha avuto un giorno lavorativo in più, rispetto al2023, per l’anno bisestile. Il secondo fattore è l’effetto positivo degli incentivi in vigore da gennaio per lecon ...

