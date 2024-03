Mercato auto | a febbraio cresciute le immatricolazioni del 12 | 8% | la classifica delle auto più comprate

(Di sabato 2 marzo 2024) Nonostante i timori di un brusco rallentamento dovuto all’annuncio dei nuovi incentivi, ildell’italiano continua a crescere a doppia cifra. A, secondo i dati del ministero dei Trasporti, lehanno registrato un aumento del 12,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo quota 147.094. Questo miglioramento, unito al +10,6% di gennaio, ha portato la crescita complessiva del primo bimestre al 11,7%, con un totale di 289.103 nuove targhe. Tale trend positivo è attribuibile alla maggiore disponibilità di prodotti presso le reti di vendita, alla presenza di un giorno lavorativo in più rispetto all’anno scorso e al parziale ripristino dei vecchi incentivi, nonostante il loro rapido esaurimento per alcune categorie di ...

