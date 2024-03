(Di sabato 2 marzo 2024) (Agenzia Vista) Canada, 02 marzo 2024 "Si cerca di creare uno scontro con il capo dello Stato per dire, vedete che lavuole toccare i poteri del capo dello Stato? Ma io ho fatto una riforma che non tocca i poteri del capo dello Stato. Lanon potrà usare la figura del capo dello Stato perlacontro il premierato". Lo ha detto Giorgia. Fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Roma, 1 mar. (askanews) – “Lo scambio Meloni - Mattarella ? Non voglio interpretare se le parole della premier erano dirette o meno al presidente della ... (ildenaro)

Mo: Meloni, 'concentrati di quel settore, lavoriamo per sicurezza': Faccio i miei complimenti alle Forze armate italiane e a Cavo Dragone, continueremo a lavorare per la sicurezza". Lo ha detto Giorgia Meloni.lagazzettadelmezzogiorno

cortei, Meloni: "Nessuna crepa col Quirinale, ce l’avevo con la sinistra non con Mattarella": La presidente del Consiglio da Toronto chiarisce e attacca l'opposizione: "Non può usare il Colle per fare campagna contro il premierato" ...adnkronos

Meloni su cortei: "Sinistra usa autorevolezza di Mattarella per fare campagna elettorale": (Agenzia Vista) Canada, 02 marzo 2024 "Si cerca di creare uno scontro con il capo dello Stato per dire, vedete che la Meloni vuole toccare i poteri del capo dello Stato Ma io ho fatto una riforma che ...notizie.tiscali