Meloni | «Rapporti con il Quirinale sono ottimi»

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 2 marzo 2024) «Icon il Presidente della Repubblica. Si tenta di creare delle crepe con il Colle sul tema per schermare la contrarietà della sinistra sul tema del premierato». È uno dei passaggi centrali del punto stampa con i giornalisti italiani al seguito del viaggio negli Stati Uniti e Canada di Giorgia. «Quando parlavo di critiche alle istituzioni che non hanno espresso il loro sostegno alla Polizia non mi riferivo alma ai parlamentari di sinistra. Si cerca quindi di creare lo scontro tra me e Mattarella anche in riferimento alla riforma del premierato che ho proposto»