Meloni in missione da Biden | “Su Israele coordinare azioni per evitare escalation”

(Di sabato 2 marzo 2024) Washington, 2 marzo 2024 – Messo in agenda all’ultimo momento, Giorgiachiude il viaggio a Washington per recarsi in Canada, tappa programmata da tempo, con un risultato tangibile. Il 65enne Chico Forti sta scontando l’ergastolo. A destra, Giorgiae JoeLa liberazione dalle prigioni della Florida di Chico Forti: l’ex campione di windsurf condannato all’ergastolo nel 2000 per omicidio premeditato sconterà la pena in Italia. "Dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è stata firmata l’autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti; un risultato frutto dell’impegno diplomatico di questo governo, della collaborazione con lo Stato della Florida e con il governo degli Stati Uniti che ringrazio", annuncia visibilmente soddisfatta la premier in un video diramato appena avuta la notizia (le 12 ora ...