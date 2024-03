Meloni in Canada vede Trudeau. Ieri l'incontro con Biden e l'annuncio su Chico Forti

(Di sabato 2 marzo 2024) Pubblicato il 2 Marzo, 2024 (Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgiaè arrivata a Toronto, atterrata all'aeroporto Pearson e accolta dal ministro di origine italiana, e responsabile dell'Agenzia federale dello sviluppo economico dell'Ontario meridionale, Filomena Tassi e dall'ambasciatore d'Italia Andrea Ferrari. Nell'ambito della presidenza italiana del G7, la premier ha in agenda in mattinata un incontro con il primo ministro delJustin. A seguire, nel pomeriggio, vedrà invece i rappresentanti della comunità italiana a Toronto ed esponenti istituzionali canadesi. La presidente del Consiglio Giorgiaha intanto incontrato alla Casa Bianca il presidente americano Joeè stata accolta nello Studio Ovale come presidente di turno del G7 ...

