“Meloni è un lupo travestito” | il delirio del socialista candidato della Schlein alla Commissione europea

(Di sabato 2 marzo 2024) «La lotta contro il fascismo è di assoluta attualità, perché il fascismo sta tornando». “un”. Un biglietto da visita pessimo e squinternato quello del candiato: il lussemburghese Nicolas Schmit è giunto a Roma al congresso dei socialisti europei che lo indicherà come Spitzenkandidat, ovvero ilguidaUe. Le parole del politico dei socialisti europei e attuale commissario al Lavoro sono irricevibili. Si capisce che sono il fruttocattiva stampa fatta dsegretaria dem sul governo e sulla premier. Per questo Nicholas Shmit ha detto sfondoni: Insieme ...

