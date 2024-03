Meloni e Salvini pari sono I socialisti avvertono Ursula | non provare a normalizzare l' estrema destra

(Di sabato 2 marzo 2024) A Roma il Congresso del Pse candida Nicolas Schmit come candidato alla Commissione Ue. E lui si prende la standing ovation: “Sto con Mattarella: coi ragazzi i manganelliun fallimento”. Ma per ora non c’è alternativa a von der Leyen (Draghi?). Ipuntano alla presidenza del Consiglio: in pole, il portoghese Costa

AGI - "Il Pse non sarà mai alleato con l'estrema destra". Lo afferma il prossimo Spitzenkandidat del Pse, Nicolas Schmit , in vista delle prossime elezioni ... (agi)

"Quando cambi un candidato in corsa è più complicato. Ma non sarò mai quello che quando le cose vanno bene è merito mio, quando vanno male colpa di altri", ... (ilgiornaleditalia)

In un'intervista a Repubblica il candidato dei socialisti europei alla presidenza della Commissione attacca premier e vicepremier per le loro amicizie ... (huffingtonpost)

A Matteo Salvini proprio non piace come Giorgia Meloni si rapporta con gli alleati di governo. E non è soltanto un fatto di soprannomi, quei nomignoli che i ... (ilgiornaleditalia)

Chico Forti, quando torna in Italia Nordio: «Il prima possibile». Roberto Salis: «C'è speranza per Ilaria»: «È una promessa mantenuta di cui vado orgoglioso». Lo ha detto ad Avezzano il vice premier, Matteo Salvini, parlando di Chico Forti, l'italiano condannato all'ergastolo per un omicidio avvenuto in ...ilmessaggero

Chico Forti, cosa ha fatto Perché è in carcere L'accuse di omicidio e la sua difesa: «Il più grande errore giudiziario di sempre»: L'accusa di omicidio nel 1998, la condanna nel 2000 e il carcere. Da dentro il quale non ha mai spesso di lottare per la sua verità. Chico Forti dopo 24 anni di reclusione negli ...ilmessaggero

Pse, congresso a Roma: "Mai con estrema destra". Schmit candidato a presidenza commissione Ue: Mai con i Conservatori di Giorgia Meloni, mai con Identità e Democrazia di cui fa parte Matteo Salvini. "Mai con Afd, Pis, Vox, Le Pen", elenca Lofven. A Roma arrivano i leader e premier socialisti e ...adnkronos