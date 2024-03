Meloni-Biden | l’incontro | crisi umanitaria a Gaza e migranti sul tavolo

Un bacio sul capo e un abbraccio tra il Presidente Usa Joe Biden e la premier Giorgia Meloni . L'annuncio del trasferimento in Italia di Chico Forti. Due dei ... (leggo)

Nello scenario politico internazionale, la lotta contro il traffico di esseri umani emerge come una delle priorità fondamentali, tanto per l'Italia quanto per ... (ilfogliettone)