Meloni annuncia | “Chico Forti tornerà prossimamente in Italia”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 2 marzo 2024) ROMA – “È stata un’emozione per me poterre alla famiglia dila bella notizia del suo prossimo ritorno in. Una grande vittoria dedicata a chi, come i suoi cari, ha lottato per anni con coraggio affinché si riuscisse a ottenere il suo trasferimento. Avevo dato loro la mia parola che avrei dato il massimo per riportarein… e sono felice di essere riuscita a mantenerla. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato senza sosta a questo obiettivo, a partire dall’ambasciatrice Zappia”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook la presidente del consiglio Giorgia(foto). L'articolo L'Opinionista.