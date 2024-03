Melissa Satta | la sociologa a Cityrumors it | “Il potere dei giornali | se usato male può rovinare vite”

(Di sabato 2 marzo 2024)si è stancata e ha promesso di ricorrere alla giustizia per mettere un punto alle offese nei suoi confronti. La sua relazione con il tennista Matteo Berrettini è terminata, così come la sua pazienza. In un lungo messaggio su Instagram ha accle tante testatestiche che l’hanno chiamata “sex addicted supermodel”, e l’hanno accusata di aver in qualche modo “rovinato” la carriera ai suoi ex, Boateng compreso, a causa della sua presunta dipendenza dal sesso. Certe volte aggiungendo perfino dettagli sul numero di rapporti intimi settimanali. La showgirl si è scusata con isti che svolgono con correttezza la professione, e allo stesso tempo ha invitato a una riflessione. Ne abbiamo parlato con Flavia Munafò,clinica terapeuta e direttrice dello ...

