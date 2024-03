Melissa Satta annuncia di aver deciso di denunciare chi l’ha definita  “sex addicted” dopo la fine della storia con Matteo Berrettini

Melissa Satta , ormai ex compagna di Matteo Berrettini, passa alle vie legali dopo essere stata accusata dal Daily Mail di essere “sex addicted”. In altre ... (ilnapolista)

“I giornali ragionano sulla base di logiche di mercato. Non danno peso e valore all’informazione e non si rendono conto di avere un potere che, se usato male, ... (notizie)

Il partito di Adinolfi elogia gli insulti sessisti a Melissa Satta: Melissa Satta, ex velina di Striscia la Notizia, è stata resa vittima di sessismo dopo la sua rottura con Matteo Berrettini.gayburg

Melissa Satta non ci sta: denuncia gli "imbrattatori di giornali" per averla definita "sex addict": In un lungo sfogo su Instagram, Melissa Satta non solo si è difesa da chi l'ha dipinta come "sex addict" dopo la fine della storia con Matteo Berrettini, ma ha dichiarato che d'ora in poi attaccherà l ...comingsoon

Lo sfogo di Melissa Satta dopo l’addio a Matteo Berrettini: «Contro di me una gogna mediatica: denuncio tutti»: Sassari Durissimo sfogo su Instagram di Melissa Satta dopo la rottura con il tennista Matteo Berrettini: «Io definita ‘sex addicted'. Questa è violenza. Soffro ma denuncio». La show girl sarda parla ...lanuovasardegna