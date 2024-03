Mediolanum Padel Cup 2024 | domani le finali e lo show con le Legends

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) Nella giornata di, domenica 3 marzo, andranno in scena le semie ledellaCup. Al VeneziaClub, a partire dalle 10.00, al femminile si affronteranno le teste di serie numero 1 Martina Parmigiani e Erika Zanchetta e la coppia numero 3 del tabellone Pasini/Signorini. Sempre alle 10.00 sarà sfida tra Olmo/Ciabattoni e Campigotto/Rosi. Concluso il femminile, toccherà al maschile con i match tra Sinicropi/Brusa (1) contro Miccini/Restivo (4) e tra Caleggia/Sardella (2) e Rocafort/di Bene (3). A partire dalle 15.00 le. A fare da cornice all’evento ci saranno diverse celebrità. Scenderanno in campo in un mini torneo di esibizione (Vip ProAm Exibition), dedicato alla community di Banca ...