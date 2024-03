Mediolanum Padel Cup 2024 | domani a Venezia si giocano le finali

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 2 marzo 2024) Roma, 2 mar. (askanews) – Grande attesa per le semie ledel torneoCupcon 15mila euro di Prize Money, dopo un ‘giro di quarti’ – i quarti di finale dell’Open Fitp maschile e femminile griffato Banca– che ha portato all’epilogo le migliori coppie dei due tabelloni. La giornata di domenica – ricorda una nota – è articolata su due grandi momenti. A partire dalle 10 del mattino, andranno in scena le due semifemminili con le numero 1 del seeding Martina Parmigiani (numero 8 del ranking Fitp) con Erika Zanchetta (22 Fitp) che affronteranno le numero 3 del torneo Giulia Pasini (21 Fitp) e Anna Signorini (13 Fitp) sul Centrale delClub. In contemporanea, sul Court 4 ...