Medagliere Mondiali atletica indoor Glasgow 2024 | la classifica completa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) Ildeidileggera di, in programma da venerdì 1 a domenica 3 marzo: ecco ladelle nazioni. Grande attesa per la rassegna iridata nella città scozzese, primo vero appuntamento stagionale e anche prima tappa di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Parigi. L’Italia proverà a giocarsi le sue carte nelle varie discipline, con l’obiettivo di migliorare le due medaglie della scorsa edizione di Belgrado 2022. Di seguito, ladeldeidiin continuo aggiornamento per non perdersi alcuna emozione. IL PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ...