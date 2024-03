Medagliere Mondiali atletica indoor 2024 | l’Italia nona dopo l’argento di Simonelli!

(Di sabato 2 marzo 2024) Idileggera si disputano a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. Nella località scozzese verranno assegnati 26 titoli nel corso dell’intenso fine settimana, durante il qualepunta a essere grande protagonista con tante punte del movimento tricolore pronte a battagliare per salire sul podio. Di seguito ildeidileggera.# NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. USA 4 2 3 9 2. Belgio 2 0 0 2 2. Gran Bretagna 2 0 0 2 4. Paesi ...

Il Medagliere dei Mondiali indoor di atletica leggera di Glasgow 2024 , in programma da venerdì 1 a domenica 3 marzo: ecco la classifica delle nazioni. Grande ... (sportface)

Lorenzo Simonelli c'è e chiude col terzo crono assoluto: 7''48! Si qualifica alla finale nei 60 ostacoli (alle 22.30): Mondiali INDOOR GLASGOW - Italia a caccia di medaglie nel day 2 dei Mondiali di Glasgow. Dopo non essere riusciti a salire sul podio nei 60 metri piani, ci si riprova nei 60 metri ostacoli con Lorenzo ...eurosport

Furlani argento nel lungo ai Mondiali indoor di Glasgow: GLASGOW (SCOZIA) (ITALPRESS) – Arriva un’altra medaglia per l’Italia ai Mondiali di atletica indoor in corso a ... pressandolo. Dopo le medaglie giovanili, ecco quella assoluta in una competizione ...lagazzettadelmezzogiorno

LIVE Mondiali indoor: la serata di Glasgow: È in corso a Glasgow la sessione serale della seconda giornata dei Mondiali indoor, con l’Italia a quota due medaglie dopo l’argento di Mattia Furlani questa mattina nel lungo e il bronzo di Leonardo ...fidal