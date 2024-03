Medagliere Mondiali atletica indoor 2024 | l’Italia decima con due argenti e due bronzi

(Di sabato 2 marzo 2024) Idileggera si disputano a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. Nella località scozzese verranno assegnati 26 titoli nel corso dell’intenso fine settimana, durante il qualepunta a essere grande protagonista con tante punte del movimento tricolore pronte a battagliare per salire sul podio. Di seguito ildeidileggera.# NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. USA 4 2 3 9 2. Belgio 2 0 0 2 2. Gran Bretagna 2 0 0 2 4. Paesi ...

Il Medagliere dei Mondiali indoor di atletica leggera di Glasgow 2024 , in programma da venerdì 1 a domenica 3 marzo: ecco la classifica delle nazioni. Grande ... (sportface)

Furlani argento nel lungo ai Mondiali indoor di Glasgow: GLASGOW (SCOZIA) (ITALPRESS) – Arriva un’altra medaglia per l’Italia ai Mondiali di atletica indoor in corso a ... pressandolo. Dopo le medaglie giovanili, ecco quella assoluta in una competizione ...lagazzettadelmezzogiorno

Atletica: Simonelli argento mondiale indoor nei 60 ostacoli: Impresa di Lorenzo Simonelli capace di conquistare un incredibile argento nei 60 ostacoli dei Campionato Mondiali indoor di atletica leggera di Glasgow. Per l'azzurro c’è anche il nuovo record ...tg.la7

Lorenzo Simonelli c'è e chiude col terzo crono assoluto: 7''48! Si qualifica alla finale nei 60 ostacoli (alle 22.30): Mondiali INDOOR GLASGOW - Italia a caccia di medaglie nel day 2 dei Mondiali di Glasgow. Dopo non essere riusciti a salire sul podio nei 60 metri piani, ci si riprova nei 60 metri ostacoli con Lorenzo ...eurosport