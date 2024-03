Maxi-esercitazione sulla neve fresca per i Vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 2 marzo 2024) Grandi manovre sotto laal Pian delle Betulle. Una trentina di operatori speleo alpinistico fluviali deideldi Lecco hanno partecipato ad una sessione di addestramento sulle piste e sugli impianti di sci dei Pian delle Betulle. Hanno simulato il soccorso di sciatori rimasti bloccatiseggiovia e la ricerca di escursionisti travolti da valanghe. Si sono inoltre esercitati all’utilizzo di artva, pale e sonde, sempre per la ricerca di dispersi sotto le slavine e hanno ripassato le tecniche di autosoccorso. Durante la sessione sono intervenuti pure i Draghi lombardi del 115. Le esercitazioni sono state molto simili a scenari veri, per le abbondanti nevicate degli ultimi giorni. Sono una trentina appunto idelcertificati come soccorritori speleo alpino ...