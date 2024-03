Mauro Corona | dove vive | che studi ha fatto | la moglie e le figlie | il rapporto con la Berlinguer

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 2 marzo 2024) Disi parla sempre per le sue uscite in tv durante il programma È sempre Cartabianca. L’ultima esternazione che lo riguarda è sulla presunta fine del matrimonio dei Ferragnez nella puntata del 27 febbraio, quando rispondendo alla sua amica “Bianchina”, ha dichiarato che non si sarebbe aspettato che si lasciassero: “Ma neanche un po’, non mi si venga a dire che due personaggi così, coccolati da tutto il mondo, adesso un po’ meno… pensi alle occasioni che ha Chiara Ferragni di conoscere gente, o quelle di Fedez. Non mi si venga a dire che è stata la disavventura della Ferragni ad incrinare il loro matrimonio”. (Asna Foto) – cityrumors.itIl pubblico italiano è abituato a vederecome opinionista tv. Di lui si sa anche che è uno scrittore e alpinista italiano. Ma non è tutto: ci sono tante altre ...