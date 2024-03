Mattia Furlani | il figlio d’arte illumina l’atletica azzurra

(Di sabato 2 marzo 2024) A 19 anni vince l'argento nel lungo ai Mondiali indoor di Glasgow Argento nel salto in lungo ai Mondiali indoor di Glasgow.esplode in pedana a 19 anni e conquista uno straordinario secondo posto nella rassegna iridata in Scozia. L'azzurro atterra a 8,22 e chiude alle spalle del greco Mitiadis Tentoglou. L'ellenico ottiene

Atletica, Mattia Furlani batte Howe ed Evangelisti: mai così in alto nel lungo dei Mondiali Indoor: Furlani in lacrime dopo l'argento mondiale: «L'ho sognato tanto, raggiungerlo è un'altra cosa. Grazie allo staff, dedica a mamma» ...informazione