Mattia Furlani | il figlio d’arte illumina l’atletica azzurra

(Di sabato 2 marzo 2024) (Adnkronos) – Argento nel salto in lungo ai Mondiali indoor di Glasgow.esplode in pedana a 19 anni e conquista uno straordinario secondo posto nella rassegna iridata in Scozia. L’azzurro atterra a 8,22 e chiude alle spalle del greco Mitiadis Tentoglou. L’ellenico ottiene lo stesso risultato ma si prende l’oro solo perché superanel confronto della seconda misura. Il risultato di oggi è il coronamento di una carriera che è solo all’inizio e che tra pochi mesi, alle Olimpiadi di Parigi 2024, può arrivare ad una svolta ulteriore., volendo usare una parola ‘grossa’, può essere considerato un predestinato. Il lunghista è il terzogenito di una famiglia che nel 2010 si è trasferita a Rieti dopo aver vissuto a Grottaferrata, sui Castelli Romani, e nota per i risultati della sorella Erika ...

Furlani si commuove dopo il meraviglioso argento ai Mondiali: “Ringrazio prima di tutto mia mamma”: Commovente dedica di Mattia Furlani dopo la meravigliosa medaglia d'argento conquistata ai Mondiali indoor di atletica leggera: "Mia mamma mi ha fatto ...fanpage