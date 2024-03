Matteo Paolillo dà l’addio a Edoardo e annuncia un’importante novità

(Di sabato 2 marzo 2024) Triste notizia per i fan di Mare Fuori,conferma l’assenza del suo personaggio durante la prossima stagione. Le parole dinon lasciano spazio ad equivoci. Sembra infatti che il suo personaggio non sarà presente durante la prossima stagione di Mare Fuori. Stiamo parlando di un attore che è nato a Salerno MovieTele.it.

“Io e Matteo Paolillo siamo tanto amici, abbiamo un legame speciale, però siamo solo amici”, così l’attrice che in Mare Fuori interpreta il personaggio di ... (fanpage)

Ieri mattina, domenica 18 febbraio, il talentuoso conduttore Marco Carrara (il più giovane presente in Rai) ha ospitato in studio a Timeline su Rai3 Ludovica ... (ilfattoquotidiano)

Loreto, 19 febbraio 2024 – Aprono i Casting per il nuovo film con regia di Valentina De Amicis “Mia”, prodotto dalla società di produzione cinematografica ... (ilrestodelcarlino)

Durante un’intervista, Ludovica Cascione, Teresa in Mare Fuori , parla del suo rapporto con Matteo Paolillo . Ecco che cosa ha rivelato. L’attrice che in Mare ... (movietele)

Un selfie mentre è impegnato nel trucco e parrucco. Una foto semplice per comunicare novità in arrivo. Matteo Paolillo stuzzica la curiosità dei fan sui ... (ilfattoquotidiano)

Qual è il destino di Edoardo Conte in Mare Fuori: l'indizio social che agita i fan: È su RaiPlay la quarta stagione di Mare Fuori, la fiction Rai più seguita degli ultimi anni che vede Matteo Paolillo nei panni di Edoardo Conte. C’è chi invece preferisce aspettare gli episodi ...libero

Yeva Sai, dalla guerra in Ucraina a Verona fino al successo con il personaggio di Alina della fiction Rai «Mare Fuori»: La fuga e l’arrivo in città. «Mi ha stupito la vostra gioia di vivere». Il provino per la serie Rai e il palco di Sanremo ...corrieredelveneto.corriere

Mare Fuori, scoppia l’amore sul set Il gossip: Mare Fuori è ormai un vero e proprio fenomeno. E c'è chi invece sogna ad occhi aperti per una nuova coppia che potrebbe essere nata sul set.velvetgossip