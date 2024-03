Matelica contro Bolzano | Serve una gara maiuscola

(Di sabato 2 marzo 2024) Alla vigilia del match casalingo di oggi alle 18.30 al PalaChemiba di Cerretol’Alperia, Halley Thunder ha inserito nell’organico la giocatrice Benedetta Dell’Orto, classe 2001, cresciuta nella Pool Comense. Si tratta di una playmaker che ha già calcato i parquet di serie A2 con le maglie di Sanga Milano e Alma Patti. Prima della chiamata matelicese era in forza al team brianzolo di Usmate, in serie B. Il rinforzo arriva per dare fiato soprattutto a Benedetta Gramaccioni che sta dando – letteralmente – l’anima per tenere in alto le quotazioni della squadra dopo l’infortunio di capitan Gonzalez. Ma pure lei ora è alle prese con un guaio fisico (a un piede) ed è quindi a mezzo servizio. Così la società è corsa ai ripari perché ci tiene sia alle finali a 8 di Coppa Italia (in programma nel prossimo week end), sia all’ingresso nei play off ...

Play in gold. L’Halley in Umbria contro Valdiceppo. Coach Trullo ha una nuova pedina: La Halley Matelica inizia la fase dei play-in gold con l'obiettivo di raggiungere i play off per la promozione in B nazionale. Arrivano nuovi giocatori, tra cui Aaron Mutombo, per rinforzare la squadr ...msn

A2 F - Vigarano, sfida salvezza contro Abano Terme: obiettivo il successo: Appuntamento da non sbagliare, domani, nel tardo pomeriggio (Pala Vigarano, ore 18.30), per la Giara del coach Andrea Castelli, che ospiterà il fanalino di coda Abano Terme nella ...pianetabasket

Il “Cigno” Melchiorri pronto a danzare contro la sua Perugia: SERIE C - La Recanatese viaggia in terra umbra Venticinque gol e 13 assist in 115 partite. È il bottino totalizzato da Federico Melchiorri con il Perugia che ritroverà da avversario nella sfida di sab ...youtvrs