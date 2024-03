MasterChef Italia 13 | tra Niccolò Califano ed Eleonora Riso è scoccata la scintilla? La coppia che piace tanto ai fan

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 2 marzo 2024) Ravenna, 2 marzo 2024 – Protagonisti dell’ultima edizione diper bravura e simpatia, il 26enne ravennatee la freschissima vincitrice livornese, di 27, hanno fatto breccia nel cuore di numerosi fan. E fra di loro, come ammesso da entrambi, potrebbe esserci in futuro del tenero. La relazione fra i due non è infatti passata inosservata, ma come rivelato in passato da: “Siamo come due piatti simili al quale manca la salsa per collegarli, c’è dell’interesse ma devo capire ancora cosa voglio da me stesso”. Discorso simile è stato rilasciato davenerdì, giorno seguente alla finale che ha chiuso la tredicesima edizione: “Abbiamo un bellissimo rapporto, siamo molto vicini, però devo ancora ...