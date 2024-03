“MasterChef 13” | la vincitrice Eleonora rompe il silenzio sul presunto flirt con Niccolò

(Di sabato 2 marzo 2024) Personaggi Tv.Riso è ladi13 e in tanti ora sono curiosi di sapere se lei estanno insieme. I due infatti sono apparsi molto complici durante le prove che li vedevano protagonisti e ogni volta che si punzecchiavano sembrava un battibecco da innamorati. Che sia realmente così? Cosa ha rivelatosulcon il concorrente. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Paura per Sonia Bruganelli: il dramma a due passi da casa Leggi anche: Cristina Buccino in ospedale, fan preoccupatissimi: come staè ladi “13” Giovedì 29 febbraio è stato proclamato il vincitore delol’ultima stagione diItalia: è stata ...

MasterChef, cos'è successo tra Eleonora e Niccolò dopo la vittoria La scena che nessuno ha visto: L'edizione 2024 di MasterChef, la numero 13 ... ma anche perché tra lui e la vincitrice assoluta del talent di cucina più amato d’Italia c’era veramente del tenero. Ma cosa si aspettavano i ...ilgazzettino

MasterChef 13, la vincitrice Eleonora Riso: "È stato il mio riscatto": «È il riscatto verso me stessa, ho sofferto tanto, ho rischiato di buttarmi via, ma mi sono solo buttata...» Sono queste le prime ...iltempo

Huffpost weekend: serie tv e libri da non perdere a marzo: Pronti a rifiorire In attesa di giornate meteorologicamente migliori abbiamo pensato di mettere insieme un po' di consigli per non perdersi le opportunità della nuova stagione che si declina in nuove ...huffingtonpost