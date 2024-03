Massimo Moratti L’Inter è una passione Che immenso piacere guardarla giocare»

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 2 marzo 2024) L’avrà trovato cambiato, il centro sportivo. Da quandoera sotto la presidenza di, nel 2013, il quartier generale nerazzurro (nel frattempo denominato “Suning Training Centre“ in memoria di Angeloche lo fece costruire nel 1962, all’inizio dell’epopea della Grande Inter) ha una fisionomia un po’ differente. Sono rimasti i campi, alcune zone sono state rinnovate, c’è una nuova struttura per ospitare giocatori e staff in caso di necessità. Qualche dirigente è ancora nell’organigramma, come Piero Ausilio, molti altri si sono insediati successivamente. Tutti hanno enorme rispetto per quel cherappresenta, diciotto anni di presidenza e la bacheca più folta nella storia dei proprietari interisti (come numero uno del club ha vinto 16 titoli, 23 considerati quelli ...