Mass start femminile Oslo 2024 biathlon oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) A che ora e come seguire ladi, gara sulla distanza dei 12.5 km valevole per la terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di. Torna in scena Lisa Vittozzi, reduce dal quarto posto nell’individuale e dalla conquista del trofeo di specialità. La fuoriclasse sappadina, recente argento mondiale in questa specialità in quel di Nove Mesto, è una delle favorite per salire sul podio alla Holmenkollen Ski Arena. Insieme a lei da registrare anche un’altra presenza azzurra, quella di Hannah Auchentaller come quarta riserva. Sono tantissime le avversarie di livello, su tutte le norvegesi Ingrid Landmark Tandrevold, Karoline Offigstad Knotten e Juni Arnekleiv, le transalpine Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon, Sophie Cheveau e Lou Jeanmonnot e le ...