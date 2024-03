Masciotti scende in campo: "È una dichiarazione d’amore per la mia città": Masciotti, dismessi i panni di diacono ... non può vivere in maniera neutrale aspettando che gli altri si adoperino per noi ma c’è bisogno di scendere in campo. Lo faccio per i miei figli e per i ...lanazione

Masciotti scende in campo. È il candidato a sindaco della coalizione progressista: Foligno, accordo unanime sul direttore della Caritas diocesana. Contenderà il Comune a Stefano Zuccarini, Moreno Finamonti ed Enrico Presilla. .lanazione